ЗМІ розповіли про скандальні подробиці біографії "слуги народу" Горенюка

Журналістам вдалося з'ясувати подробиці біографії нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Горенюка, який переміг на виборах по округу в Одесі, виявилося, що він є сином відомого кримінального авторитета, а потім бізнесмена в часи Віктора Януковича Олександра Івановича Горенюка, відомого в кримінальних колах під прізвиськом "Дроворуб".\r\nПро це пише видання "Одеські відомості", передає Апостроф.\r\nВидання повідомляє, що у свій час батько нардепа підозрювався в автовикраденнях, а з 2010 зайнявся бізнесом. Також зазначається, що він був у дружніх стосунках з сином колишнього генпрокурора Пшонки – одеським прокурором Артемом Пшонкою. Зазначається, що саме А. В. Горенюка пов'язували з "чорним офісом" Пшонки-молодшого на вул. Пушкінській, 1 в Одесі, де укладалися корупційні угоди з місцевими прокурорами.\r\n\r\nОбраний до Ради Олександр Горенюк в цей же час очолював ГО "Бюро антикорупційних розслідувань", а пізніше став керувати Благодійним фондом "Діти майбутнього". Журналісти припускають, що в цьому фонді відмивалися кошти, зароблені його батьком в "чорному офісі" прокуратури. Також до роботи фонду були причетні брат майбутнього нардепа Дмитро Горенюк і його дружина Тетяна Кандзюба.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n