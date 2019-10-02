ЗМІ розповіли про скандальні подробиці біографії "слуги народу" Горенюка

Журналістам вдалося з'ясувати подробиці біографії нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Горенюка, який переміг на виборах по округу в Одесі, виявилося, що він є сином відомого кримінального авторитета, а потім бізнесмена в часи Віктора Януковича Олександра Івановича Горенюка, відомого в кримінальних колах під прізвиськом "Дроворуб".

Про це пише видання "Одеські відомості", передає Апостроф.

Видання повідомляє, що у свій час батько нардепа підозрювався в автовикраденнях, а з 2010 зайнявся бізнесом. Також зазначається, що він був у дружніх стосунках з сином колишнього генпрокурора Пшонки – одеським прокурором Артемом Пшонкою. Зазначається, що саме А. В. Горенюка пов'язували з "чорним офісом" Пшонки-молодшого на вул. Пушкінській, 1 в Одесі, де укладалися корупційні угоди з місцевими прокурорами.