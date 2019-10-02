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02 жовтня 2019, середа, 17:04 198
Політика 2019-10-02T17:18:10+03:00
Українські Новини
ЗМІ розповіли про скандальні подробиці біографії "слуги народу" Горенюка

ЗМІ розповіли про скандальні подробиці біографії "слуги народу" Горенюка

Журналістам вдалося з'ясувати подробиці біографії нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Горенюка, який переміг на виборах по округу в Одесі, виявилося, що він є сином відомого кримінального авторитета, а потім бізнесмена в часи Віктора Януковича Олександра Івановича Горенюка, відомого в кримінальних колах під прізвиськом "Дроворуб".

Про це пише видання "Одеські відомості", передає Апостроф.

Видання повідомляє, що у свій час батько нардепа підозрювався в автовикраденнях, а з 2010 зайнявся бізнесом. Також зазначається, що він був у дружніх стосунках з сином колишнього генпрокурора Пшонки – одеським прокурором Артемом Пшонкою. Зазначається, що саме А. В. Горенюка пов'язували з "чорним офісом" Пшонки-молодшого на вул. Пушкінській, 1 в Одесі, де укладалися корупційні угоди з місцевими прокурорами.

Обраний до Ради Олександр Горенюк в цей же час очолював ГО "Бюро антикорупційних розслідувань", а пізніше став керувати Благодійним фондом "Діти майбутнього". Журналісти припускають, що в цьому фонді відмивалися кошти, зароблені його батьком в "чорному офісі" прокуратури. Також до роботи фонду були причетні брат майбутнього нардепа Дмитро Горенюк і його дружина Тетяна Кандзюба.
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