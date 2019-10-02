Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові

Запуск ID-документа з цифровим підписом, який стане єдиним ідентифікаційним документом, розробить й впровадить компанія IІG.

За словами Андрія Первушина, генерального директора IІG, компанія готова до запуску нових паспортів вже в цьому році.

"Ми готові підтвердити, що після прийняття рішення перший документ буде готовий через 1 місяць", – прокоментував Первушин можливі терміни старту проекту.

Колишній директор поліграфічного комбінату "Україна" Максим Степанов заявив, що подібна зміна паспортів не є доцільною та може обійтися бюджету країни в мільярди даремно витрачених гривень.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Степанов звернув увагу на те, що компанія IIG, якій доручать виготовлення нових паспортів – це, по факту, скандально відомий консорціум "ЄДАПС".

"Це "щастя" (перевипуск документів) нам обіцяє подарувати якась індустріально-інноваційна група (IIG). Хто не знає, так це перейменований консорціум "ЄДАПС". Багато хто, напевно, вже забули, що це таке. А я нагадаю. Це підприємство, яке протягом 10 років "парило" нам величезну кількість нікому непотрібних різних видів захищених довідок. А ми з вами все це купували. Йдеться про мільярди гривень, - написав Степанов. - І зараз, коли у нас одні з найбільш захищених і дешевих ідентифікаційних документів в світі, раптом з'являється консорціум "ЄДАПС" під іншою назвою, і знову збирається обманювати людей".

Також колишній керівник поліграфкомбінату "Україна" навів цифри, що з моменту виходу ЄДАПС прибуток підприємства зріс у 100 разів: з 3,5 млн гривень за 2011 рік до 369 млн гривень за 2016 рік.

В реєстрі юридичних осіб справді є згадка про зміну назви ЄДАПС на IIG.

Консорціум "ЄДАПС" добре відомий в Україні з низки гучних скандалів, що пов'язані з корупцією та фінансовими махінаціями. Свого часу він займав монопольне становище на ринку друку документів суворої звітності, що ледь не призвело до банкрутства єдиного державного поліграфічного комбінату "Україна".

Одним з ініціаторів розірвання договору з консорціумом "ЄДАПС" у 2015 році був міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Багаторічний договір з ЄДАПС розірвано. Близько до завершення розслідування кримінальної справи про можливі зловживання та корупцію в МВС, в системі випуску й реалізації громадянам України бланків паспортів та інших документів. Йдеться про сотні мільйонів гривень", - так прокоментував Аваков рішення про розірвання договору.

У Кабінеті Міністрів України поки не підтвердили інформацію про те, що випуском нових паспортів займеться IIG.