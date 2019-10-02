Нова концесія вимагає перегляду державою старих договорів оренди з олігархами, – StateWatch

Концесія "по-новому", яку продовжує просувати парламент вже 9-го скликання, закінчиться олігархічним захопленням унікальних і стратегічних держпідприємств, якщо не переглянути всі раніше підписані договори оренди між державою і компаніями великих олігархів", - вважає глава експертної групи StateWatch Гліб Канєвський. За його словами, норма про прямі переговори в новому законопроекті "Про концесії", яка передбачає передачу держоб'єктів приватнику без конкурсу, фактично дає гарантію олігархам на збереження захоплених раніше активів.

"Перед тим, як за замовчуванням оренду переводити в концесію без конкурсу, уряд Гончарука, яке позиціонує себе як уряд з абсолютно нульовий толерантністю до корупції, зобов'язаний переглянути всі контракти на співпрацю з держпідприємствами і державної інфраструктурою (приаклад, облененего), які можуть бути автоматично трансформовані в концесію. Щоб не вийшло так, що такі діячі політичні, які активно використовували свій політичний вплив на бізнес - ті ж Дубневичі, Коломойський, Ахметов - просто безкоштовно отримають майно на 50 років, оскільки новий Закон "Про концесії" це дозволить. І тоді вже як би влада не змінювалася, ніхто нічого не зможе зробити. Тобто фінансово-промислові групи назавжди "забронюють" за собою це майно. І хто знає, чи зможе держава через 50 років що-небудь повернути. Тому необхідно кожен такий договір оренди, який можуть пролонгувати, переглядати. Необхідно проаналізувати - що це за договір і наскільки він корисний державі", - упевнений Канєвський.

Він підкреслив, що для великого українського олігархату новий законопроект "Про концесії" - це шанс не просто дістати практично назавжди прибуткові активи, але й взяти їх майже безкоштовно. Саме тому новий законопроект успадкував ряд скандальних норм від старої редакції, оскільки, на думку Канєвського, олігархи зберегли вплив на парламент.

"Для великого олігархічного бізнесу концесія - це спосіб практично безкоштовно отримати державне майно. Це не приватизація, коли необхідно хоч якісь кошти платити. Це концесія, коли ти береш, користуєшся, отримуєш прибуток, а потім колись і щось платиш. Очевидно, що лобі великих ФПГ зараз активно включилося вже в новому парламенті та проштовхує дані ідеї, щоб потім господарі лобі отримали за безцінь держпідприємства", - вважає Канєвський.

Новий законопроект "Про концесії" передбачає не лише можливість "автоматично" трансформувати договір оренди в концесію на 49 років, але також й допомогу такому концесіонеру з боку держави за рахунок платників податків. На думку експертів, така норма працює в цивілізованому світі, проте вкрай небезпечна в олігархічній українській економіці, оскільки відкриває масу можливостей для вимивання коштів з держбюджету.

"Якщо в концесії будуть фірми, що пов'язані з олігархічними групами, з великим українським бізнесом, а потім ще держава буде надавати їм якусь бюджетну підтримку нібито для розвитку такої концесії, то вийде, що фактично платники податків заплатять двічі, але залишаться ні з чим", - резюмував Канєвський.

Як відомо, Верховна Рада України у вересні 2019 року за спрощеною процедурою прийняла новий законопроект №1046 "Про концесії". Раніше Президент України Володимир Зеленський вимагав від народних депутатів прийняти даний проект до 1 жовтня. Тим часом, Міністерство інфраструктури запустило концесійні проекти з морським портам "Херсон" та "Ольвія", не чекаючи прийняття нового Закону "Про концесії".