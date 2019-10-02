Льовочкін вважає, що формула Штайнмайера прискорить прихід світу

Рішення президента Зеленського дає підстави для прискорення мирного процесу на Донбасі. Про це написав народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін в своєму твіттері.

"Вітаємо рішення президента Зеленського щодо підписання "формули Штайнмайера". Це дає підстави для оптимізму щодо швидкого просування мирного процесу на українському Донбасі", - йдеться в твіті.

Нагадаємо, сьогодні представник України в Мінській контактній групі Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера", яка є планом виконання Мінських угод. Президент Володимир Зеленський на брифінгу підтвердив, що "формула Штайнмайера" узгоджена.