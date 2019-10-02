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02 жовтня 2019, середа, 08:30 16
Політика 2019-10-02T08:33:20+03:00
Українські Новини
Льовочкін вважає, що формула Штайнмайера прискорить прихід світу

Льовочкін вважає, що формула Штайнмайера прискорить прихід світу

Рішення президента Зеленського дає підстави для прискорення мирного процесу на Донбасі. Про це написав народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін в своєму твіттері.

"Вітаємо рішення президента Зеленського щодо підписання "формули Штайнмайера". Це дає підстави для оптимізму щодо швидкого просування мирного процесу на українському Донбасі", - йдеться в твіті.

Нагадаємо, сьогодні представник України в Мінській контактній групі Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера", яка є планом виконання Мінських угод. Президент Володимир Зеленський на брифінгу підтвердив, що "формула Штайнмайера" узгоджена.

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