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01 жовтня 2019, вівторок, 06:00 35
Політика 2019-10-01T08:27:09+03:00
Українські Новини
З 1 жовтня зникнуть монети, паперовий документообіг, а також зміняться реквізити для оплати податків

З 1 жовтня зникнуть монети, паперовий документообіг, а також зміняться реквізити для оплати податків

Закон. Підписання закону. Фото: newsua.one
Закон. Підписання закону. Фото: newsua.one

З сьогоднішнього дня в Україні набуває чинності перелік законів і змін, прийнятих новою владою.

Українські Новини розкажуть про те, які нововведення чекають на українців з жовтня 2019 року.

Гроші

Однією з основних новацій у жовтні очікується поява купюри номіналом 1000 гривень.

Глава Національного банку України Яків Смолій в червні оголосив про зміни в номінальному ряді банкнот і монет. Про це повідомляла прес-служба НБУ.

Таким чином, з 1 жовтня у вівторок з ужитку зникнуть монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. Крім того, з 25 жовтня в силу вступить використання купюри номіналом у 1000 ривен.

В результаті - після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу - номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

"Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Так він стане більш впорядкованим, - уточнив Яків Смолій. - Саме ряд з 11-13 номіналів є найбільш вживаним підходом для провідних країн у різних куточках світу - від США, Канади, Великої Британії в Чехії, Данії, Швейцарії та Австралії ", - говорилося в повідомленні прес-служби.

Зміни в податковій системі

В Державній податковій службі України заявили, що з 1 жовтня 2019 року зміняться реквізити для оплати податків. Про це йдеться в постанові № 41 від 22 лютого 2019 року.

Згідно з постановою, з 1 жовтня казначейство змінить реквізити для оплати податків в Україні. Це пов'язано з переходом банківської системи України на IBAN (International Bank Account Number – міжнародний номер банківського рахунку).

Зникнуть паперові документи

У вересні міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook заявив про те, що планує заборонити паперовий документообмін між держорганами з 1 жовтня 2019 року.

2 вересня на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про те, що з жовтня Кабінет міністрів і державні органи повністю відмовляться від паперового документообігу.

В громадському транспорті перестануть працювати кондуктори

6 вересня департамент Інфраструктури КМДА заявив про те, що з жовтня місяця кондукторів перекваліфікують у контролерів. Відомо, що на даний момент "Київпастранс" має потребу в послугах 600 контролерів, однак їх кількість планують збільшити.

Раніше Українські Новини повідомляли, що з 30 вересня відновлено рух трамваїв у Києві № 1, № 3, які перебували на реконструкції. А рух автобусів №3 та №4, які їздили за маршрутом трамваїв закрився.

Крім того, повідомлялося,що в 2019 році переведення годинників на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня, яка випадає на 27 число.
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