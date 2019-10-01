Магнітні бурі у жовтні: початок і кінець місяця будуть важкими

Магнітних бур в Україні в жовтні буде всього три - 1, 29 і 30 жовтня. Метеозалежні люди в ці дні відчують різкі зміни тиску, головні болі, слабкість, зміни настрою. Про це повідомляє meteoprog.\r\nТак, 1 жовтня пройде середньої інтенсивності магнітна буря. В цей день у людей, що страждають серцево-судинними недугами, може різко підскочити тиск. У метеозалежних людей можливі головні болі, слабкість і зміна настрою.\r\nНаступна магнітна буря охопить Землю вже 29 жовтня. В цей день вірогідні погіршення самопочуття і загострення хронічних захворювань. В цей день можуть спіткати безсоння, запаморочення, зміни артеріального тиску.\r\nА 30-го дня місяця очікується найсильніша буря в жовтні. В цей день метеозалежним людям буде важче всього. Симптоми хронічних захворювань дадуть про себе знати.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМагнітні бурі у жовтні. Фото: meteoprog\r\nНагадаємо, раніше повідомлялося, що магнітна буря накриє Україну на всі вихідні.\r\nРаніше глава МОЗ Супрун розвінчала міф про вплив погоди і магнітних бур на самопочуття.