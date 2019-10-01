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01 жовтня 2019, вівторок, 09:00 18
Життя 2019-10-01T12:30:03+03:00
Українські Новини
Магнітні бурі у жовтні: початок і кінець місяця будуть важкими

Магнітні бурі у жовтні: початок і кінець місяця будуть важкими

Магнітні бурі накриють Землю на початку і в кінці жовтня. Фото: naked-science.ru
Магнітні бурі накриють Землю на початку і в кінці жовтня. Фото: naked-science.ru

Магнітних бур в Україні в жовтні буде всього три - 1, 29 і 30 жовтня. Метеозалежні люди в ці дні відчують різкі зміни тиску, головні болі, слабкість, зміни настрою. Про це повідомляє meteoprog.

Так, 1 жовтня пройде середньої інтенсивності магнітна буря. В цей день у людей, що страждають серцево-судинними недугами, може різко підскочити тиск. У метеозалежних людей можливі головні болі, слабкість і зміна настрою.

Наступна магнітна буря охопить Землю вже 29 жовтня. В цей день вірогідні погіршення самопочуття і загострення хронічних захворювань. В цей день можуть спіткати безсоння, запаморочення, зміни артеріального тиску.

А 30-го дня місяця очікується найсильніша буря в жовтні. В цей день метеозалежним людям буде важче всього. Симптоми хронічних захворювань дадуть про себе знати.

Магнітні бурі у жовтні. Фото: meteoprogМагнітні бурі у жовтні. Фото: meteoprog

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що магнітна буря накриє Україну на всі вихідні.

Раніше глава МОЗ Супрун розвінчала міф про вплив погоди і магнітних бур на самопочуття.

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