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  • Політолог пояснив, чому дії поліцейського Шевцова вийшли за межі України і досягли Ради Європи
30 вересня 2019, понеділок, 17:46 384
Політика 2019-09-30T18:30:01+03:00
Українські Новини
Політолог пояснив, чому дії поліцейського Шевцова вийшли за межі України і досягли Ради Європи

Політолог пояснив, чому дії поліцейського Шевцова вийшли за межі України і досягли Ради Європи

Війна поліцейського чиновника Євгена Шевцова та його дружини Олени Дегрик з українськими журналістами та виданнями вийшла на міжнародний рівень.

Про це в авторській колонці на "Українській правді" пише відомий політичний оглядач Дмитро Тузов.

"Війна поліцейських з журналістами на тлі глобальних подій та протистоянь, можливо, виглядала б дещо кумедно. Якби вся ця історія з локального рівня не перейшла у розряд справ міжнародного значення. Європейська федерація журналістів виступила із заявою, у якій йдеться про стривоженість фактом блокування, завдяки судовому рішенню низки он-лайн видань в Україні. Йдеться про рішення знаменитого судді Печерського районного суду Сергія Вовка, який виніс просто "казковий" вердикт про припинення діяльності 17-ти он-лайн ресурсів. Одразу. Саме на цих сайтах було оприлюднено інформацію про статки й бізнеси родини Шевцова – Дегрик. Але не менш хвилюючим моментом для європейських колег стали ознаки затягування процедури розгляду апеляції. Генеральний секретар Європейської Федерації Журналістів Рікардо Гутьєррес повідомив, що EFJ засудив ці прояви цензури на майданчику Ради Європи щодо захисту журналістики", - зазначив блогер.

Водночас Дмитро Тузов пише про ще один кейс, пов’язний із тиском Шевцова на журналістів. Йдеться про переслідування професора Іванова через журналістську діяльність його сина Дениса, котрий через погрози правоохоронців перебуває у вимушеній еміграції. Політолог підкреслив, що на вимогу слідчих Головного слідчого управління Національної Поліції України було надано відповідні фінансові документи професора Іванова, і їх копії одразу з'явились в мережі, що є порушенням таємниці слідства. За даним фактом адвокат Валерія Іванова Масі Найєм домігся відкриття кримінального провадження у ДБР.

На його думку, керівник Національної Поліції Ігор Клименко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинні дати оцінку цим подіям, адже "війна" Шевцова з журналістами шкодять репутації реформованої Національної поліції.

“Яким би не був результат цього протистояння, навряд чи подібні бойові дії можуть бути активом в історії реформованої Національної поліції та її слідчого управління. Можливо, в країні є важливіші проблеми, аніж війни поліцейських з професурою за рахунок платників податків? Й чи не час звернути увагу на абсурдність того, що відбувається, щоб зробити відповідні кадрові рішення? Чи ми й далі будемо спостерігати за дивними війнами із застосуванням державного ресурсу під акомпанемент заяв міжнародних організацій про порушення свободи слова в країні?”, - резюмує Дмитро Тузов.

Як повідомляв адвокат Масі Найєм, він має інформацію щодо того, що Євген Шевцов після ліквідації "економічного" департаменту у Нацполіції спробує працевлаштуватися до нової Служби фінансових розслідувань. Це викликало обурення серед експертів, які вважають, що присутність корумпованого поліцейського у новоствореній службі дискредитує її.

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