Сильна повінь в Індії: число жертв стрімко зростає

З-за повені в кількох штатах Індії, причиною якої стали рясні зливи, загинули вже більше 100 чоловік. Влада вживає всіх заходів, щоб жертв не стало більше. Про це повідомляє NDTV.

Найбільше стихія зачепила два індійських штати – Біхар і Уттар-Прадеш, але жертви є і в сусідніх штатах. Після безперервного дощу в Біхарі загинуло 27 осіб, а в Уттар-Прадеш – 87 смертей за останні 5 днів. Метеорологи попереджають мешканців штату про те, що в найближчі 24 години дощ збільшиться.

Внаслідок повені найбільше постраждали райони, розташовані в низині – затоплені приватні лікарні, магазини, будинки. Було зупинено рух поїздів і обмежено авіаційне сполучення, багато людей залишилися без води і електрики. Проводиться евакуація частини ув'язнених місцевої в'язниці, приміщення якої також затопило.

Повінь в Індії. Фото: @ThinknThought

Для порятунку людей використовують рятувальні катери і муніципальні крани. Уряд Біхари попросив допомоги у ВПС Індії для доставки продовольства і медикаментів в постраждалі райони і відкачування води.

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