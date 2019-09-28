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28 вересня 2019, субота, 15:44 13
Події 2019-09-28T16:30:02+03:00
Українські Новини
Двох чоловіків і жінку на смерть збив поїзд у Запоріжжі

Двох чоловіків і жінку на смерть збив поїзд у Запоріжжі

Поїзд. Фото: tutu.іа
Поїзд. Фото: tutu.іа

Поліція почала розслідувати смерть 3 людей у ​​результаті можливого наїзду поїзда в Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Запорізької області, передають Українські Новини.

"27 вересня близько 21:10 до Вільнянського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії по вулиці Соборній виявлено трупи жінки та двох чоловіків. Попередньо встановлено, що їх збив поїзд", - сказано в ньому.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група підрозділу поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Співробітники поліції встановили особи загиблих: 2 чоловіки 1977 і 1972 народження і жінка 1994 року народження.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу.

Наразі з'ясовуються всі обставини аварії.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на станції "Сирець" чоловіка насмерть збив потяг. Також військовий загинув у результаті наїзду поїзда у Львівській області.

Крім того, в Харкові "Інтерсіті" збив дівчину насмерть.

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