Двох чоловіків і жінку на смерть збив поїзд у Запоріжжі

Поліція почала розслідувати смерть 3 людей у результаті можливого наїзду поїзда в Запоріжжі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Запорізької області, передають Українські Новини.\r\n"27 вересня близько 21:10 до Вільнянського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії по вулиці Соборній виявлено трупи жінки та двох чоловіків. Попередньо встановлено, що їх збив поїзд", - сказано в ньому.\r\nНа місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група підрозділу поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Співробітники поліції встановили особи загиблих: 2 чоловіки 1977 і 1972 народження і жінка 1994 року народження.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу.\r\nНаразі з'ясовуються всі обставини аварії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві на станції "Сирець" чоловіка насмерть збив потяг. Також військовий загинув у результаті наїзду поїзда у Львівській області.\r\nКрім того, в Харкові "Інтерсіті" збив дівчину насмерть.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n