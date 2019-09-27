Одне з найдорожчих рекламних агентств буде робити з України "країну в смартфоні"

Агентство Fedoriv спільно з Spiilka design buro представили проект "Дія" за замовленням міністерства цифровий трансформації України. Концепт "електронного уряду", який раніше підтримав Президент Володимир Зеленський у форматі країни в смартфоні, перенесе всі державні послуги в діджитал в зручному для простого користувача форматі і на зрозумілій йому мові, повідомляють "Аіп".

Ексклюзивна онлайн-презентація відбудеться 27 вересня в 16:00 за Київським часом, передають на сайт "Live.e.gov". Крім спікерів в особі керівників проекту, серед гостей буде Президент Володимир Зеленський і члени Кабінету Міністрів.

"Наша роль не в тому, щоб зробити гарний сайт і зняти проморолики – ми повинні зробити так, щоб українцям було легко і просто отримувати держпослуги онлайн", - пояснює керівник проекту, бренд-лідер Fedoriv Валентин Панюта.

Проект "Дія". Скріншот: plan.diia.gov.ua

Тендер на реалізацію проекту виграла спільна заявка Fedoriv і Spiilka design buro. Бюджет становив кілька сотень тисяч доларів. Гроші на проект виділили не держава, а міжнародні фонди в рамках антикорупційних програм.

"Ми не працюємо безкоштовно. Для цього нам довелося б узяти кредит, щоб агентство продовжило роботу в найближчі кілька місяців. Наша експертиза коштує дорого, і було б вкрай безвідповідально намагатися реалізувати такий проект безкоштовно для хайпи. Нам довелося відмовити іншим клієнтам, тому що всі ключові стратегії команди зайняті зараз на "Дія". Для нас це дуже важливий проект, заради нього довелося багатьом пожертвувати", - говорить Панюта.

У центрі проекту - можливість для українця оформити держпослуги у вигляді довідок, реєстрації ФОП, зміни фото в паспорті або оформлення грошової допомоги у режимі онлайн без черг і без корупції.

"Україна повинна згуртуватися навколо цієї історії: ми будуємо цифрову державу не для якогось міністерства - ми будуємо її для всього суспільства, як для людей, так і для чиновників", - заявляє бренд-лідер Fedoriv.

"Дія" запрацює не раніше кінця осені. Спочатку буде доступно всього 14 основних послуг, а з часом їх буде кілька сотень. Основну концепцію майбутнього проекту можна подивитися на сайт.

"Ніхто не оцифрує держава за 2 місяці. Естонія робила це 20 років", - коментує Панюта анонс щодо запуску основного продукту.

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Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підписав указ про розгляд створення веб-порталу держпослуг, в якому 50 найпопулярніших послуг в Україні будуть переведені в онлайн. Віце-прем'єр міністром з цифрової трансформації призначений Федоров.