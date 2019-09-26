Білорусь готова ввести на Донбас війська, миротворців і прикордонників, - Лукашенко

Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянка українсько-російського кордону. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю українським журналістам після того, як заявляв, що українці, росіяни і білоруси "троє братів", повідомляє "РБК-Україна".\r\nЛукашенко заявив про готовність ввести миротворців і контролі ділянки україно-російського кордону за умови згоди сторін.\r\n"Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, яка зараз не контролюється владою України, ми закриємо цю межу. Хоч для мене це велика проблема вплутуватися в цей конфлікт, але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, як хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін", - сказав Лукашенко.\r\nЗа словами глави республіки, Мінськ продовжить робити все можливе для врегулювання конфлікту на сході України.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Лукашенко заявив, що Зеленський його обнадіює.\r\nТим часом рейтинг Зеленського досяг рівня підтримки Путіна і Лукашенка в їх кращі роки, а Лукашенко заявив, що не може їздити на роботу на велосипеді з-за Зеленського.