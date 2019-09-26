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26 вересня 2019, четвер, 13:54 22
Зовнішня політика 2019-09-26T15:15:02+03:00
Українські Новини
Білорусь готова ввести на Донбас війська, миротворців і прикордонників, - Лукашенко

Білорусь готова ввести на Донбас війська, миротворців і прикордонників, - Лукашенко

Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan

Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянка українсько-російського кордону. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю українським журналістам після того, як заявляв, що українці, росіяни і білоруси "троє братів", повідомляє "РБК-Україна".

Лукашенко заявив про готовність ввести миротворців і контролі ділянки україно-російського кордону за умови згоди сторін.

"Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, яка зараз не контролюється владою України, ми закриємо цю межу. Хоч для мене це велика проблема вплутуватися в цей конфлікт, але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, як хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін", - сказав Лукашенко.

За словами глави республіки, Мінськ продовжить робити все можливе для врегулювання конфлікту на сході України.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко заявив, що Зеленський його обнадіює.

Тим часом рейтинг Зеленського досяг рівня підтримки Путіна і Лукашенка в їх кращі роки, а Лукашенко заявив, що не може їздити на роботу на велосипеді з-за Зеленського.
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