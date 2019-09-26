Skywalk Trading просить Геруса і Нефедова вплинути на свавілля Енергетичної митниці

Компанія Skywalk Trading (Естонія) просить голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрія Геруса та голову Державної Митної служби Максима Нефьодова втрутитися в ситуацію з блокуванням Енергетичною митницею Державної фіскальної служби (ГФС) 27 тис. тонн дизельного палива в морському порту "Південний".

Про це йдеться у листах компанії до Герусу і Нефедову, передають Українські Новини.

У компанії повідомляють, що 25 серпня Skywalk Trading поставила в порт "Південний" 27 тис. тонн дизпалива і після проходження всіх митних процедур паливо було відвантажено в портові резервуари в режимі "митний склад".

Наголошується, що 10 вересня Енергетична митниця відмовила у прийнятті митної декларації на це дизельне паливо, посилаючись на необхідність відбору проб для аналізу на вміст сірки.

При цьому посадові особи митниці відмовили в розмитненні палива з-за перевищення показника вмісту сірки на 0,00001 процентний пункт.

"Практика відбору проб палива, виробленого в країнах Європейського Союзу, досить рідкісне явище і зазвичай використовується як важіль тиску на імпортера. Проби були відібрані 11 вересня і з невідомих нам причин були направлені в Київську лабораторію тільки 13 вересня, хоча найближча державна лабораторія, яка здатна провести відповідне дослідження, знаходиться в Одесі", - відзначають в компанії.

Згідно висновку аналізу проб, проведеного Департаментом податкових і митних експертиз ГФС, склад сірки в імпортованому дизпаливі становить 10,1 ppm, при цьому, згідно з висновками трьох міжнародних сюрвейєрських компаній, які проводили аналіз проб на етапі завантаження палива в танкер, склад сірки в паливі становить 9,4-9,6 ppm.

"Незважаючи на те, що результати аналізів Департаменту податкових і митних експертиз ГФС суперечать паспорту якості виробника та висновків трьох міжнародних сюрвейєрських компаній, а зафіксоване перевищення показника вмісту сірки знаходиться в межах технічної похибки приладу, Енергетична митниця ГФС відмовила нам у проведенні повторного аналізу і фактично заблокувала 27 тис. тонн палива в резервуарах порту", - відзначають в листі.

В компанії просять Нефьодова і Геруса посприяти вирішенню цієї проблеми, провести новий відбір проб палива в будь-який інший держлабораторії із залученням європейських компаній.

Також в компанії просять ініціювати внесення зміни до митного кодексу в частині визнання митними органами України висновків міжнародних сюрвеєрські компаній, які проводять аналізи палива відповідно до міжнародних стандартів.

Крім того, в компанії відзначають, що є необхідність кардинально змінити процес роботи Енергетичної митниці.

"Оскільки на сьогоднішній день ми стикаємося з ситуацією, коли посадова особа митниці має право проводити аналізи 30 днів, надавати відповідь на лист 30 днів і направити на вирішення ситуації в суд, де реєстрація заяви і оформлення рішення суду може зайняти до 6 місяців, а розгляд справи по суті у всіх інстанціях до 2 років, що робить неможливим вирішення ситуації в судовому порядку, з огляду на специфіку поставок і зберігання, а також надає багато можливостей для спонукання до корупційних дій ", - підсумували в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група "А-95" оцінює дефіцит дизельного палива у вересні в 60 тис. тонн, або 10% від очікуваного обсягу споживання в Україні.

Також "Консалтингова група "А-95" заявляє, що 18 вересня, нафтоперевальний морський порт Південний зупинив роботу, після того, як 17 вересня зупинився нафтоперевальний комплекс у Херсоні.