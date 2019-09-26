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26 вересня 2019, четвер, 10:09 367
Політика 2019-09-26T10:45:02+03:00
Українські Новини
Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Евробізнес

Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Евробізнес

Європейська бізнес-асоціація пропонує зберегти існуючу базу оподаткування при сплаті ренти за видобуток залізної руди в Україні до вступу в силу змін до Податкового кодексу, анонсованих раніше прем'єром Олексієм Гончаруком, інформує портал minprom.ua.

Про це йдеться в листі виконавчого директора ЄБА Ганни Дерев'янко, адресованому голові комітету Верховної Ради з податкової і митної політики Даніілу Гетманцеву і голові Державної податкової служби України Сергію Верланову.

У документі, копія якого є в розпорядженні порталу, відзначається наявність серйозних розбіжностей в оцінці наслідків від планованої зміни розрахункової бази ренти при видобутку залізної руди.

Так, за оцінкою ДПСУ, додаткові платежі бізнесу в разі прийняття законопроекту №1210, що передбачає зміну бази розрахунку рентних платежів для залізорудних підприємств - складуть не більше ніж 4 млрд грн.

Тоді як, за оцінкою об'єднання "Укрметалургпром" і Федерації металургів України, рентні платежі виростуть на 10 млрд грн., або в 4-5 разів в порівнянні з 2018 року

У зв'язку з цим Європейська бізнес-асоціація пропонує створити стратегічну робочу групу, яка розробить пропозиції щодо зміни механізму ренти за користування надрами з урахуванням думок учасників ринку.

Разом з тим, асоціація запропонувала в якості компромісного рішення в рамках діалогу влади і бізнесу передбачити в законопроекті №1210 підвищення ренти на видобуток залізної руди в 2020 р з нинішніх 8,8% до 10% і встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% від облікової ставки Національного банку України.

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