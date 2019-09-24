У радника глави Податкової служби Кригана проходять обшуки

Правоохоронні органи, включаючи службу внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби проводять обшуки у радника глави Податкової служби Юрія Кригана.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Податковій.

Джерело зазначило, що обшуки проходять в рамках розслідування щодо незаконної конвертації грошових коштів.

Правоохоронці підозрюють, що заступник директора департаменту у боротьбі з відмиванням коштів, начальник відділу аналітичної роботи та ведення баз даних ДФС Станіслав Худар спільно з співробітниками ГУ ДФС в Миколаївській області, працівниками Миколаївської митниці ДФС та іншими причетний до організації групи підприємств з конвертації коштів.

Юрій Криган, який наразі є радником глави Податкової служби Сергія Верланова, підозрюється в причетності до вищевказаного злочинного угруповання.

Як повідомляли Українські Новини, на початку травня поточного року Кабінет Міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби.

В липні Президент Володимир Зеленський ввів до складу національної ради з питань антикорупційної політики секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка та голову Державної податкової служби Сергія Верланова.