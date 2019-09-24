У радника глави Податкової служби Кригана проходять обшуки

Правоохоронні органи, включаючи службу внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби проводять обшуки у радника глави Податкової служби Юрія Кригана.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в Податковій.\r\nДжерело зазначило, що обшуки проходять в рамках розслідування щодо незаконної конвертації грошових коштів.\r\nПравоохоронці підозрюють, що заступник директора департаменту у боротьбі з відмиванням коштів, начальник відділу аналітичної роботи та ведення баз даних ДФС Станіслав Худар спільно з співробітниками ГУ ДФС в Миколаївській області, працівниками Миколаївської митниці ДФС та іншими причетний до організації групи підприємств з конвертації коштів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЮрій Криган, який наразі є радником глави Податкової служби Сергія Верланова, підозрюється в причетності до вищевказаного злочинного угруповання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на початку травня поточного року Кабінет Міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби.\r\nВ липні Президент Володимир Зеленський ввів до складу національної ради з питань антикорупційної політики секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка та голову Державної податкової служби Сергія Верланова.