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24 вересня 2019, вівторок, 15:35 19
Економіка 2019-09-24T16:45:01+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" почав імпортувати нафтопродукти з Білорусі для продажу в Україні

"Нафтогаз" почав імпортувати нафтопродукти з Білорусі для продажу в Україні

Група Національної акціонерної компанії "Нетфегаз України" почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі для продажу в Україні.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Група "Нафтогаз" вперше імпортувала з Білорусі партію нафтопродуктів для їх продажу на українському ринку. У вересні ми поставимо на український ринок 30 тис. тонн дизельного палива виробництва Мозирського нафтопереробного заводу (НПЗ). Реалізуємо ці обсяги разом з паливом власного виробництва. Надалі плануємо активно розвивати напрямок трейдингу, так як питання ресурсного наповнення ринку України та диверсифікації джерел дуже актуальні", - повідомив керівник дивізіону "Нафта" групи "Нафтогаз" Микола Гавриленко.

Наголошується, що за рахунок реалізації імпортного дизпального група "Нафтогаз" збільшить свої продажі цієї продукції у вересні більш ніж удвічі.

Також зазначається, що група "Нафтогаз" виробляє до 10 тис. тонн дизельного палива на місяць, при цьому власне споживання підприємств групи становить близько половини від цього обсягу.

Як повідомляли Українські Новини, група "Нафтогаз" почала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку.

Також "Консалтингова група "А-95" оцінює дефіцит дизельного палива у вересні в 60 тис. тонн, або 10% від очікуваного обсягу споживання в Україні.

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