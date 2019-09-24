В 1-му півріччі "Нафтогаз" в 2 рази збільшив прибуток

У січні-липні 2019 року група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" збільшила чистий прибуток на 81,6% або на 11,1 млрд гривень до 24,7 млрд гривень.\r\nПро це йдеться в консолідованому звіті компанії, передають Українські Новини.\r\nПри цьому дохід від реалізації продукції за 6 місяців скоротився на 0,9%, або на 1,17 млрд гривень до 130,94 млрд гривень.\r\nВаловий прибуток компанії в січні-липні збільшився на 22,2% або на 8,45 млрд гривень до 46,57 млрд гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож за 6 місяців 2019 року група "Нафтогаз" сплатила 58,6 млрд гривень податків, що склало близько 15,9% загальних доходів бюджету за цей період.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна передала Росії і ЄС проект нового договору про транзит газу.\r\nРосія готова бронювати потужності української ГТС для транзиту газу.