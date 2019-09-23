Зеленський закликає громадян масово "стукати" в НАБУ на корупціонерів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом повідомляти про будь-які прояви корупції на гарячу лінію НАБУ. Відповідне відеозвернення опубліковано в Facebook глави держави, інформує портал strana.ua.

"Я часто закликав вас взяти участь в якомусь Челлендж або флешмобі. Зараз настав час для самого масштабного. Взяти участь може кожен громадянин України - для цього не потрібно записувати ніяких відео, не потрібно ставити ніяких хештегів. Потрібно тільки одне: жити за законом. Шлях України до успіху - це дорога з двостороннім рухом. Ми як влада будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч. Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного: від олігарха до водія таксі" , - сказав Володимир Зеленський.

Він заявив, що влада не зможе перемогти корупцію, якщо громадяни України будуть закривати на неї очі або ставати співучасниками розпилу бюджетних грошей.

"І я зараз звертаюся до громадян: якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат або будь-яку іншу корупційну схему - будь ласка, не мовчіть. Не треба писати в соціальних мережах: "Все пропало, ці такі ж, як і ті. Зеленський понаставляв своїх рішал". Ні, ось телефон: це гаряча лінія НАБУ. Телефонуйте і повідомляйте, а правоохоронні органи будуть реагувати і карати. Давайте пам'ятати, що Європа починається не з державного кордону. Європа починається з недопалку, який летить в сміттєвий бак, з пристебнутого ременя безпеки, з оплачених комунальних послуг та податків, з відповіді ні, коли вашій фірмі пропонують на тендері нагнути державу..."- сказав Зеленський, продемонструвавши номер гарячої лінії: 0 800 503 200.

Також глава держави заявив, що йому хотілося б, що українці міняли країну разом, а він починає з себе, підписуючи прийнятий парламентом закон про імпічмент президента.