На Донбасі поранений український військовий

В той час, як у Станиці Луганській почали будувати обхідний міст, бойовики 10 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 22 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.\r\nПротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 82-мм гранатометів різних систем і стрілецької зброї.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил поблизу Новогнатівки, Миколаївки, Водяного та Лебединського.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил в районі Кримського, Залізного і Новгородського.\r\nОдин військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень середнього ступеня тяжкості.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заявив, що були досягнуті домовленості про відведення військ по всій лінії розмежування на Донбасі.