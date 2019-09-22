На Донбасі поранений український військовий

В той час, як у Станиці Луганській почали будувати обхідний міст, бойовики 10 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 22 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 82-мм гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил поблизу Новогнатівки, Миколаївки, Водяного та Лебединського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил в районі Кримського, Залізного і Новгородського.

Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заявив, що були досягнуті домовленості про відведення військ по всій лінії розмежування на Донбасі.