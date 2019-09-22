Вдова Кузнєцова, якого вбив Стерненко, просить Зеленського та Рябошапку прийняти її

Дружина Івана Кузнєцова, вбитого колишнім керівником "Правого сектора" в 2018 році в Одесі Сергієм Стерненко звернулася до Президента Володимира Зеленського та генерального прокурора Руслана Рябошапки з проханням про зустріч, щоб добитися справедливого покарання для вбивці її чоловіка. Про це Леся Кузнєцова написала на своїй сторінці в Facebook.

Так, Кузнєцова зазначила, що у правоохоронців є все: "знаряддя вбивства, відео, показання свідків, експертизи, сам підозрюваний". Проте за півтора року слідства рішення так і не прийнято.

"Чому при всіх доказах підозрюваного виводять з-під кримінальної відповідальності, чому він розгулює на волі, знущаючись над усіма навколо і бравуючи своєю безкарністю, чому навіть після зміни влади в країні, не виконуються обіцянки про "закон один для всіх"? Де мені шукати справедливості?" - обурилася Кузнєцова.

Також вдова вбитого Івана Кузнєцова зазначила, що хоче зустрітися з президентом Зеленським.

"Остання інстанція - наш новий президент Володимир Зеленський, до якого дуже хочу потрапити! На жаль, ще немає графіка прийому Генерального прокурора , але я потраплю і до нього, але розумію що у Стерненка настільки високі покровителі, що тільки політична воля першої особи може вивести цю гучну справу з глухого кута, в який вона заходить", - підкреслила Кузнєцова.

Як повідомляли Українські Новини, справу про вбивство з участю екс-голови одеської ПС Стерненка передали з Одеси в Київ.

Раніше, в кінці травня 2018 року, колишній голова одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко смертельно поранив людину, яка, за словами активіста, на нього напала.