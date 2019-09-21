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21 вересня 2019, субота, 23:57 4
Європа 2019-09-22T00:30:01+03:00
Українські Новини
"Жовті жилети" вийшли на вулиці Парижа і влаштували масштабні сутички з поліцією

"Жовті жилети" вийшли на вулиці Парижа і влаштували масштабні сутички з поліцією

Десятки демонстрантів були затримані у Парижі під час антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетах" після того, як востаннє у Франції відбувалися зіткнення навесні, повідомляє "Європейська правда".

За даними поліції Парижа, на даний момент затримані 106 учасників протесту, а також оштрафовані щонайменше 104 людини. Примітно, що більшість демонстрантів не носили жилети.

У французькій столиці сьогодні на вулиці вийшли близько 7000 поліцейських, влада побоюється, що "жовті жилети" можуть влаштувати сутички з учасниками маршу проти зміни клімату.

За інформацією місцевого телеканалу, поліція застосувала сльозогінний газ проти групи демонстрантів, які рухалися на акцію протесту на Єлисейські поля. Суботні протести проходять у щорічний День спадщини Франції, коли відомі пам'ятні місця відкривають свої двері для публіки.

У п'ятницю президент Еммануель Макрон сказав, що це добре, що люди можуть висловити свою думку, але попросив, щоб протести проходили "спокійно". Рух "жовті жилети" почалося в листопаді минулого року в зв'язку з ростом цін на паливо, яке переросло в щотижневі протести, які тривали до весни.

Протести спонукали Макрона провести реформи, включаючи зниження податків і більш децентралізоване уряд.

Як повідомляли Українські Новини, офіс генпрокурора Британії спробували взяти штурмом "жовті жилети". Раніше в центрі Парижа прогримів потужний вибух.

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