Сьогодні в Києві близько 2000 людей із 21 міста України вийшли на Марш за клімат, щоб вимагати від президента Володимира Зеленського та Кабміну прийняти низку рішучих дій, які стосуються екологічних проблем. Акція проходила в рамках міжнародного Global сlimate strike, який проходив у більш ніж 150 країнах світу.

Організатори екологічних акцій по всьому світу зазначили, що це наймасовіші в історії марші проти кліматичної кризи. За даними геополітичної карти, оприлюдненої на сайті globalclimatestrike.net, кількість зареєстрованих страйків сягнула більше ніж 5200 по всьому світу.

У Києві учасники акції пройшли колоною центральними вулицями до Кабінету міністрів та Офісу Президента. До активістів вийшов міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, який пообіцяв поставити пріоритетом своєї діяльності кліматичну політику, зменшення викидів парникових газів та досягти рівня в 0% до 2050 року, а також підтримку переходу на відновлювальну енергетику.

Біля офісу Зеленського учасники акції передали представнику команди ОПУ Сергію Мельнику відкритий лист-звернення із вимогами про перехід на відновлювальні джерела енергії, відмову від викопного палива, визнання першим пріоритетом перехід на відновлювальну енергетику, припинити дотувати промислове тваринництво, а також розвивати міський громадський електротранспорт і заборонити використання, імпорт та виробництво одноразового посуду, пакетів.

Хвиля акцій по всьому світу відбулась з нагоди початку спеціального саміту ООН із питань клімату, який проходить з 21 по 23 вересня у Нью-Йорку. На ньому лідери більш ніж сотні країн збираються, щоб продемонструвати конкретні плани зі збільшення національних внесків кожної держави у Паризьку кліматичну Угоду.