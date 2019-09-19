Фермерам будуть компенсувати відсоткову ставку за кредитами для купівлі землі, - Гончарук

Уряд буде надавати малим фермерам частина компенсації відсоткової ставки за кредитами, щоб вони могли конкурувати за купівлю землі з великими агрохолдингами. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з аграріями, передає Економічна правда.\r\nЗа словами Гончарука, уряд усвідомлює, що великі іноземні компанії та агрохолдинги мають більш дешевий ресурс, ніж малі фермери.\r\n"Тому за цей рік нам треба зробити дві важливі речі: попрацювати, щоб ставка по кредитах стала значно менше. І ми для цього вже працюємо з НБУ. Тільки з початку роботи уряду НБУ знизив ставку рефінансування на 0,5% і наступного разу він продовжить ту саму логіку дій. Я розраховую, що в наступному році кредитування в гривні буде 11-12% річних у банках", - заявив Гончарук.\r\n"Ми подивимося, скільки реально буде коштувати ресурс для великої компанії, яка має можливість залучати фінансування за кордоном, оцінимо цей відсоток і надамо на цих же умовах фермеру компенсацію відсоткової ставки до такого ж розміру, щоб вони могли конкурувати за купівлю землі з великими компаніями", - додав прем'єр.\r\n"Якщо ці інструменти не запрацюють, ринок землі не зможе бути запущений, тому за цей рік ми точно повинні зробити 2 речі: надати можливість купувати землю, надати фінансовий ресурс середнім і малим господарствам, щоб вони могли реалізувати. Якщо цього не зробити, то необхідного ефекту економічного зростання не буде. Ми розраховуємо, що в результаті запуску ринку українська економіка буде рости ще на 2%", - розповів глава уряду.\r\nКрім того, Кабмін планує посилити Антимонопольний комітет щоб уникнути монополізації землі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що іностранцы зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні. 2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.\r\nУ серпні Зеленський заявив, що земельна реформа буде проведена до кінця року.