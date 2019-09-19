Фермерам будуть компенсувати відсоткову ставку за кредитами для купівлі землі, - Гончарук

Уряд буде надавати малим фермерам частина компенсації відсоткової ставки за кредитами, щоб вони могли конкурувати за купівлю землі з великими агрохолдингами. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з аграріями, передає Економічна правда.

За словами Гончарука, уряд усвідомлює, що великі іноземні компанії та агрохолдинги мають більш дешевий ресурс, ніж малі фермери.

"Тому за цей рік нам треба зробити дві важливі речі: попрацювати, щоб ставка по кредитах стала значно менше. І ми для цього вже працюємо з НБУ. Тільки з початку роботи уряду НБУ знизив ставку рефінансування на 0,5% і наступного разу він продовжить ту саму логіку дій. Я розраховую, що в наступному році кредитування в гривні буде 11-12% річних у банках", - заявив Гончарук.

"Ми подивимося, скільки реально буде коштувати ресурс для великої компанії, яка має можливість залучати фінансування за кордоном, оцінимо цей відсоток і надамо на цих же умовах фермеру компенсацію відсоткової ставки до такого ж розміру, щоб вони могли конкурувати за купівлю землі з великими компаніями", - додав прем'єр.

"Якщо ці інструменти не запрацюють, ринок землі не зможе бути запущений, тому за цей рік ми точно повинні зробити 2 речі: надати можливість купувати землю, надати фінансовий ресурс середнім і малим господарствам, щоб вони могли реалізувати. Якщо цього не зробити, то необхідного ефекту економічного зростання не буде. Ми розраховуємо, що в результаті запуску ринку українська економіка буде рости ще на 2%", - розповів глава уряду.

Крім того, Кабмін планує посилити Антимонопольний комітет щоб уникнути монополізації землі.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що іностранцы зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні. 2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

У серпні Зеленський заявив, що земельна реформа буде проведена до кінця року.