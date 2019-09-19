Аваков просить суд віддати йому на поруки екс-військового, який погрожував підірвати міст Метро в Києві

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить суд віддати йому на поруки колишнього військового Олексія Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.\r\nПро це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Звернуся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белько. Про взяття на поруки сержанта", - зазначив міністр.\r\nАваков написав, що про взяття на поруки також буде просити суд начальник спецназу КОРД.\r\nГлава МВС також підкреслив, що Белько скоїв злочин під дією наркотиків.\r\nАваков також оприлюднив відео допиту підозрюваного.\r\nВ ході допиту Белько заявляє, що пішов на злочин з особистих мотивів.\r\nВін також повідомив, що вже був двічі судимий.\r\nБелько заявив, що за ним тривалий час велося зовнішнє спостереження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві закрили 6 станцій метро з-за чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро. Люди кілька годин не могли виїхати додому.\r\nПоліція заявила, що невідомий відкрив стрілянину і погрожував підірвати міст Метро в Києві, у зв'язку з чим провели спецоперацію.\r\n42-річний сержант-контрактник Олексій Белько і числиться начальником радіостанції польового вузла зв'язку військової частини А3628 в Броварах.