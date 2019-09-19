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19 вересня 2019, четвер, 15:26 10
Політика 2019-09-19T16:30:03+03:00
Українські Новини
Аваков просить суд віддати йому на поруки екс-військового, який погрожував підірвати міст Метро в Києві

Аваков просить суд віддати йому на поруки екс-військового, який погрожував підірвати міст Метро в Києві

Екс-військовий на мосту Метро. Фото: МВС
Екс-військовий на мосту Метро. Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить суд віддати йому на поруки колишнього військового Олексія Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Звернуся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белько. Про взяття на поруки сержанта", - зазначив міністр.

Аваков написав, що про взяття на поруки також буде просити суд начальник спецназу КОРД.

Глава МВС також підкреслив, що Белько скоїв злочин під дією наркотиків.

Аваков також оприлюднив відео допиту підозрюваного.

В ході допиту Белько заявляє, що пішов на злочин з особистих мотивів.

Він також повідомив, що вже був двічі судимий.

Белько заявив, що за ним тривалий час велося зовнішнє спостереження.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві закрили 6 станцій метро з-за чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро. Люди кілька годин не могли виїхати додому.

Поліція заявила, що невідомий відкрив стрілянину і погрожував підірвати міст Метро в Києві, у зв'язку з чим провели спецоперацію.

42-річний сержант-контрактник Олексій Белько і числиться начальником радіостанції польового вузла зв'язку військової частини А3628 в Броварах.

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