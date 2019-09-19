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19 вересня 2019, четвер, 09:30 33
Події 2019-09-19T12:15:03+03:00
Українські Новини
3 дітей госпіталізовані через розпилення невідомої газу в гімназії у Львівській області

3 дітей госпіталізовані через розпилення невідомої газу в гімназії у Львівській області

3 дітей госпіталізовані 18 вересня через розпилення невідомої газу в гімназії у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"В Сколівське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню доставили трьох учениць місцевої гімназії з діагнозом "токсичну дію невідомого газу", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що на перерві між уроками 16-річний учень 11 класу розпилив газовий балончик на листя вазона, який знаходився в коридорі навчального закладу.

В результаті постраждали три дівчинки у віці 10, 13 і 14 років.

Їх госпіталізували в лікарню.

На правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство).

Санкцією статті передбачено накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Також працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з учнем та його батьками.

Як повідомляли Українські Новини, 11 дітей госпіталізовано 24 жовтня через отруєння газом у школі №9 в Ужгороді.

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