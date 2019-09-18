Психолог розповів про причини, через які чоловік погрожував підірвати міст у Києві

Сьогодні ввечері, 18 вересня, 42-х річний виходець з Криму Олексій Белько погрожував підірвати Міст метро в Києві, але потім сам здався правоохоронним органам. Психолог та науковий керівник Інституту когнітивного моделювання (ICM) Спартак Субота розповів, якими могли бути причини такої поведінки.

“Це була спроба теракту, головна ознака якого – публічність.

До терактів схильні люди, які страждають від недоліку уваги, мають тривалу незадоволеність або пригніченість. Терорист міг керуватися: бажанням заявити про себе, бажанням керувати або позбавити влади оточуючих. Спроба вчинити терористичний акт також могла бути наслідком серйозних психологічних розладів – параної переслідування, наприклад. Не виключено, що чоловік належить до групи екстремістів і перебуває під зовнішнім впливом", – написав Спартак Субота на своїй сторінки в Facebook.

Психолог також зазначив, що добровільно здатися чоловіка підштовхнули правильні дії з боку правоохоронців, які почали вести з ним діалог.

“Масове стягання військової техніки до мосту було помилкою, тому що спроби тиснути і шантажувати терористів можуть тільки підштовхнути їх до дій. Поліція вчасно це зрозуміла і успішно налагодила діалог, умовивши чоловіка здатися".