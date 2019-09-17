Томиленко та Дезір у Варшаві вимагали справедливості у розслідуванні вбивства Гонгадзе

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко та представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір в ході зустрічі у Варшаві (Польща) вимагали від діючої влади в Україні справедливості у розслідуванні вбивства журналіста та засновника інтернет-видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе.

Про це Томіленко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Пам‘ятаємо... Вимагаємо справедливості... Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Арлем Дезір підтримує українських журналістів, які вимагають повного розслідування убивства нашого колеги, засновника "Української правди", Георгія Гонгадзе. Пройшло 19 років з моменту зникнення та убивства Георгія у вересні 2000 року...

Журналісти не повинні боятися розправи за свої публікації, а держава зобов‘язана захищати свободу слова. І реально боротися із безкарністю за атаки на журналістів", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, 10 травня Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) обрала членом виконавчого комітету голови НСЖУ Сергія Томіленка.