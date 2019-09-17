В ГБР підтвердили арешт майна "Кузні на Рибальському"

В прес-службі Державного бюро розслідувань підтвердили інформацію про арешт майна "Кузні на Рибальському", про що повідомив нещодавно Портнов. Про це повідомляє УП.

Так, сьогодні, 17 вересня, колишній заступник глави адміністрації президента України за Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що Печерський суд наклав арешт на все нерухоме майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському".

Раніше, у травні 2019 року Портнов заявляв про свої наміри подати в ГБР заяви про нібито вчинення злочинів п'ятим президентом України Петром Порошенком і його оточенням. Зокрема, за його словами, мова йде про оборонне замовлення "Кузні на Рибальському".

Як повідомляли Українські Новини, за даними Портнова, Печерський суд наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права одного з головних активів екс-президента України Петра Порошенка - заводу "Кузня на Рибальському".

Раніше Портнов заявив, що ДБР викликало Порошенка на допит у справі "Кузні на Рибальському".

Зазначимо, ДБР ще з липня хотіло арештувати все майно та акції "Кузні".