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17 вересня 2019, вівторок, 14:21 14
Суспільство 2019-09-17T16:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко має намір розпустити Київраду у разі неявки депутатів на засідання

Кличко має намір розпустити Київраду у разі неявки депутатів на засідання

Віталій Кличко. Фото: Facebook/Віталій Кличко
Віталій Кличко. Фото: Facebook/Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко має намір розпустити Київську міську раду в разі неявки депутатів ради на засідання.

Про це він повідомив на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Якщо депутати не хочуть приймати участь з різних політичних причин, то вони не відповідають ключовим вимогам - відповідальності перед киянами, які їх обрали представляти їх інтереси. Якщо вони не хочуть працювати - не залишиться іншого виходу, крім як дострокові вибори, щоб пройшли нові", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що перед депутами стоять питання опалювального сезону, зарплати вчителям, проект бюджету столиці на 2020 рік і розвиток інфраструктури.

У вівторок ввечері градоначальник має намір провести консультації з головами фракцій Київради з цього приводу.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко ініціював припинення повноважень Київради через відсутності кворуму.

Раніше Кличко заявив, що в разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.

Тим часом Кличко має намір балотуватися на наступних виборах мера Києва.

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