Кличко має намір розпустити Київраду у разі неявки депутатів на засідання

Мер Києва Віталій Кличко має намір розпустити Київську міську раду в разі неявки депутатів ради на засідання.

Про це він повідомив на прес-конференції, передають Українські Новини.



"Якщо депутати не хочуть приймати участь з різних політичних причин, то вони не відповідають ключовим вимогам - відповідальності перед киянами, які їх обрали представляти їх інтереси. Якщо вони не хочуть працювати - не залишиться іншого виходу, крім як дострокові вибори, щоб пройшли нові", - сказав Кличко.



Мер зазначив, що перед депутами стоять питання опалювального сезону, зарплати вчителям, проект бюджету столиці на 2020 рік і розвиток інфраструктури.



У вівторок ввечері градоначальник має намір провести консультації з головами фракцій Київради з цього приводу.



Як повідомляли Українські Новини, Кличко ініціював припинення повноважень Київради через відсутності кворуму.



Раніше Кличко заявив, що в разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.



Тим часом Кличко має намір балотуватися на наступних виборах мера Києва.