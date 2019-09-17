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17 вересня 2019, вівторок, 12:56 361
Економіка 2019-09-17T13:15:01+03:00
Українські Новини
Представники великого бізнесу підписали меморандум про принципи підприємництва, - ЗМІ

Представники великого бізнесу підписали меморандум про принципи підприємництва, - ЗМІ

Представники 9 українських фінансово промислових груп підписали меморандум взаємодії влади та бізнесу в країні, який закріплює принципи ведення бізнесу, повідомляє "Апостроф".

У меморандумі перераховано 15 принципів ведення бізнесу, яких мають дотримуватися підписанти.

Це незалежність Національного банку, виконання умов угоди асоціації з ЄС, прозорість та простота податкової системи, судова та антикорупційна реформи, ринок землі, прозора приватизація, боротьба з рейдерством, публічний доступ до інформації про кінцевих власників підприємств та високовартісних активів, підтримка конкурентного середовища та позбавлення СБУ функції розслідування економічних злочинів.

"Я вважаю, що зараз в Україні є унікальний економічний консенсус. Тож ми маємо унікальний шанс зменшити корупцію, захистити право власності та спростити ведення бізнесу" - сказав економіст Андреас Аслунд.

Також саме Аслунд підготував меморандум.

 

Документ підписали Олег Бахматюк, власник компанії "Укрлендфармінг", Сергій Тігіпко, власник групи "ТАС", Андрій Ставніцер (група "ТІС"), Джок Мендоза-Вілсон директор з міжнародних зв'язків корпорації СКМ Ріната Ахметова, а також представники компаній "Бурізма" Миколи Злочевського, Smart Holding Вадима Новинского, "Епіцентр" Галини та Олександра Герег.

Серед підписантів немає співвласника телеканалу "1+1" Ігоря Коломойського та його бізнес-партнерів.

"Було два бізнесмени, яких ми не запрошували підписати ці принципи, але їх прізвища я називати не буду", - сказав Аслунд.

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