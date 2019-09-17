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17 вересня 2019, вівторок, 10:27 7
Президент 2019-09-17T11:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський вимагає від правоохоронців розкрити злочин підпалу будинку Гонтарєвої

Зеленський вимагає від правоохоронців розкрити злочин підпалу будинку Гонтарєвої

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

В Офісі Президента назвали підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої брутальним злочином. Про це написала прес-служба в Facebook.


"Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів. Право на безпеку та право на приватну власність мають бути непорушними (щодо останнього рішення може ухвалювати лише суд). Глава держави чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокації".

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу за фактом підпалу будинку Гонтарєвої.

Раніше Гонтарєву збив автомобіль в Лондоні. Після чого вона записала відеозвернення з лікарні в Лондоні. Однак в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтарєвої з лікарні.

Также суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой.

15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерія Гонтареву з посади голови Національного банку.

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