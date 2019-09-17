Поліція відкрила справу за фактом підпалу будинку Гонтарєвої

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої в селі Гореничі під Києвом.

Про це Українським Новинам повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.

"Зараз шукаємо того чоловіка, який підпалив будинок", - сказав він.

Справу порушено за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу (умисне пошкодження майна).

За попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.

На території знаходився охоронець, який і повідомив про подію в поліцію.

Як повідомляли "Українські Новини", у центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Гонтарєвої.



Раніше Гонтарєву збив автомобіль в Лондоні. Після чого вона записала відеозвернення з лікарні в Лондоні. Однак в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтарєвої з лікарні.



Крім того, Валерія Гонтарєва заявляла, що Ігор Коломойський постійно погрожує їй.

Також суд дав дозвіл ДБР на примусовий привід на допит Гонтарєвої.



15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерія Гонтареву з посади голови Національного банку.