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17 вересня 2019, вівторок, 08:50 11
Події 2019-09-17T10:45:03+03:00
Українські Новини
Поліція евакуювала 4 тис. осіб через повідомлення про мінування 3 внз у Львові

Поліція евакуювала 4 тис. осіб через повідомлення про мінування 3 внз у Львові

Поліція евакуювала 16 вересня близько 4 тис. осіб через повідомлення про мінування 3 внз у Львові. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"З будинків були евакуйовані близько 4 тисяч чоловік. Обстеживши приміщення і прилеглі території, вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.

Як повідомляли "Українські Новини", у Львові евакуювали учнів школи через виявлення артснаряди.

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