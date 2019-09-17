Поліція евакуювала 4 тис. осіб через повідомлення про мінування 3 внз у Львові

Поліція евакуювала 16 вересня близько 4 тис. осіб через повідомлення про мінування 3 внз у Львові. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"З будинків були евакуйовані близько 4 тисяч чоловік. Обстеживши приміщення і прилеглі території, вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.

Як повідомляли "Українські Новини", у Львові евакуювали учнів школи через виявлення артснаряди.