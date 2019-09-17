102 тис. туш свиней утилізовані через спалах АЧС у Львівській області

102 204 туш свиней утилізовані станом на 17 вересня із-за спалаху африканської чуми (АЧС) на підприємстві "Галичина-Захід" (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передають Українські Новини.

"Роботи по забою тварин завершені", - сказано в ньому.

Все облаштовано 9 котлованів для утилізації свиней.

Закладено і утилізовано 102 204 туш.

Скотомогильник облаштований на площі 2 040 кв. м.

У роботах з утилізації задіяні 190 людини і 26 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська обласна державна адміністрація заявляє про відмінку 320 свиней від африканської чуми (АЧС) 16 серпня на підприємстві "Галичина-Захід" (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней.