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16 вересня 2019, понеділок, 19:45 147
Силові структури 2019-09-16T21:15:02+03:00
Українські Новини
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідува

Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції"

Правоохоронці під керівництвом заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Євгена Шевцова систематично здійснюють атаки на ІТ-підприємства та паралізують бізнес можливих конкурентів дружини Шевцова – Олени Дегрик.

Про це повідомила програма журналістських розслідувань "Стоп Корупції" у своєму сюжеті на "5 каналі".

"Прес-служба Нацполіції періодично рапортує про успішно проведені обшуки в онлайн-казино, викладаючи фото вилучених грошей і техніки. От тільки таких же яскравих рапортів про закриття казино та засудження фігурантів немає", - розповіли автори розслідування.

Як виявили журналісти, причина дивної поведінки Нацполіції у тому, що слідчі піклуються не про боротьбу зі злочинами, а про захист бізнесу дружини одного з керівників – Олени Дегрик. У якості доказа вони наводять свідчення одного з ІТ-підприємців, в якого вилучили майно та особисті заощадження у 17 млн гривень. Він каже, що під час роботи над проектом, який викликав цікавість поліції, з ним зв’язувалися люди від Євгена Шевцов та його дружини.

Офіційно компанія "Леогеймінг пей", що належить Дегрик, приймає платежі за комп’ютерні онлайн-ігри на зразок World of Tanks. Однак, за інформацією "Стоп корупції", вона фактично співпрацює із забороненими в Україні онлайн-казино. Влітку минулого року Олена Шевцова і власник "Парі-Матч" Євген Швіндлерман стали фігурантами кримінальної справи. За версією слідства, під брендом "Парі-Матч" працювало віртуальне казино, яке виводило готівку в напрямку Росії та офшорів. Виводити її допомагали фірми Шевцової, зокрема, "Леогеймінг Пей". Є також кримінальні провадження щодо компаній Дегрик, її звинувачували в тому, що компанія виводить кошти на територію РФ.

Преса зацікавилася персоною Шевцова після того, як у липні 2018 року він виграв конкурс на посаду керівника 1-го управління організації досудових розслідувань у ДБР. Як стверджує видання "Українська правда", голосування за кандидатуру Шевцова виявилося фікцією, оскільки його прізвище опинилося у заздалегідь узгодженому списку переможців, який потрапив до рук преси.

"Судячи з декларації, дружині Шевцов зобов’язаний буквально всім. Зі свого у нього лише мисливська рушниця. На дружину оформлені 2 квартири, нежитлова нерухомість у Києві, земельна ділянка та будинок у Бориспільському районі, а також позашляховик Range Rover, ціни на який стартують від 2 млн 200 тис.", - йдеться у сюжеті.

Автори програми стверджують, що Євген Шевцов стояв не лише за багатьма гучними наїздами на ІТішників останніми роками, але й здійснював тиск на журналістів. На це звернуло увагу навіть посольство США в Україні. В соцмережах були опубліковані відео автомобілів, нерухомості та ресторанів родини Шевцовых. Автор відео Денис Іванов стверджує, що за це відео його родину переслідували, а у батька провели обшуки. Автори публікацій про Шевцова постійно наштовхуються на судові позови. Останньою жертвою виявився адвокат батька Дениса Іванова Масі Найєм. 2 вересня Шевцов подав на нього до суду за наклеп, аналогічний позов подає та його дружина Олена.

За інформацією "Стоп корупції" Шевцов може планувати перейти на роботу до нової Служби фінансових розслідувань. "Чи підтвердяться чутки про перехід Шевцова до нової служби фінансових розслідувань, покаже час. Але вищому керівництву слід зауважити, що потенційне просування по службі колишніх, "неочищених" кадрів, може перетворити справжню реформу на просту зміну назви органів", - резюмували автори програми.

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