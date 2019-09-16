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16 вересня 2019, понеділок, 10:36 207
Економіка 2019-09-16T12:15:02+03:00
Українські Новини
Незважаючи на посуху, "Укрлендфармінг" розраховує на хороший урожай ріпаку

Незважаючи на посуху, "Укрлендфармінг" розраховує на хороший урожай ріпаку

Засіяні поля. Фото:
Засіяні поля. Фото: "Укрлендфармінг"

Засуха скоригувала плани ряду компаній, які зупинили посів олійної культури - ріпаку, і заміщають її яровими. Однак найбільший український агрохолдинг "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка розраховує на хороший урожай завдяки ранньому посіву культури.

За даними проекту "Посівна онлайн 2019/20" сайту latifundist.com, українським аграріям залишилося посіяти близько 20% озимого ріпаку. Культура в останні роки заслужила звання найбільш рентабельної олійної. Тож не дивно, що аграрії поступово розширювали свої площі під ріпаком - в 2019 році посівні площі під озимий ріпак склали 1,29 млн га, що склало 128% до показника попереднього року.

Однак не всі агровиробники планують пересіювати посіви ріпаку. Володимир Фантух, заступник генерального директора з питань інновацій і розвитку агробізнесу "Укрлендфармінг", повідомив, що агрохолдинг розраховує на хороший урожай завдяки своєчасному посіву культури. "У цьому році у нас закладено 42 тис. га під озимий ріпак. У структурі його площа практично не змінилася в порівнянні з минулим роком (41 тис. га). Ми рано відсіялися, почали посівну кампанію ще 14 липня. У багатьох регіонах в грунті була волога, тому не відтягували посів. За 10-20% маємо рвані сходи. Але в основній масі задоволені, як йде вегетація ріпаку ", - заявив Володимир Фантух.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших українських агропромислових холдингів. Група компаній Олега Бахматюка займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса і молока. Агрохолдинг управляє одним з найбільших в Україні земельних банків загальною площею понад 500 тис. га.

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