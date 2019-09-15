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15 вересня 2019, неділя, 23:23 34
Верховна Рада і партії 2019-09-15T23:45:03+03:00
Українські Новини
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом

Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом

Олександр Дубинський. Фото: realist
Олександр Дубинський. Фото: realist

Журналіст та народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський опублікував листування з генеральним директором "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом, у якому присутня ненормативна лексика.

Відповідну публікацію Дубинський зробив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Я ніколи не публікую особисті листування. Але тут інший випадок", - написав він у дописі і прикріпив скріншоти.

Дубинський пояснив надання листуванню публічності тим, що після того, як блогер Олексій Комаха опублікував на сайті Dubinsky.pro новину про те, що директор "Укроборонпрому" Абромавічус - інвестує у президента Росії Володимира Путіна, йому тут же написав сам герой публікації.

Депутат Ради припустив, що Абромавічус нормально ставиться до публікації листувань, оскільки сам не раз вчиняв подібним чином.

У самому листуванні Абромавичус у нецензурній формі звинуватив Дубинського у брехні, а той, у свою чергу, порадив гендиректору "стежити за базаром".

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Як повідомляли Українські Новини, Бужанський і Дубинський звинуватили свою фракцію в спробі обдурити мажоритарників. Раніше депутат від "Слуги народу" заявила про бажання прострелити ногу Дубинському або Бужанскому.

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