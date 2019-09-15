Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом

Журналіст та народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський опублікував листування з генеральним директором "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом, у якому присутня ненормативна лексика.\r\nВідповідну публікацію Дубинський зробив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Я ніколи не публікую особисті листування. Але тут інший випадок", - написав він у дописі і прикріпив скріншоти.\r\nДубинський пояснив надання листуванню публічності тим, що після того, як блогер Олексій Комаха опублікував на сайті Dubinsky.pro новину про те, що директор "Укроборонпрому" Абромавічус - інвестує у президента Росії Володимира Путіна, йому тут же написав сам герой публікації.\r\nДепутат Ради припустив, що Абромавічус нормально ставиться до публікації листувань, оскільки сам не раз вчиняв подібним чином.\r\nУ самому листуванні Абромавичус у нецензурній формі звинуватив Дубинського у брехні, а той, у свою чергу, порадив гендиректору "стежити за базаром".\r\n\r\n\r\nої\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Бужанський і Дубинський звинуватили свою фракцію в спробі обдурити мажоритарників. Раніше депутат від "Слуги народу" заявила про бажання прострелити ногу Дубинському або Бужанскому.