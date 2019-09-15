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15 вересня 2019, неділя, 08:51 23
Економіка 2019-09-15T11:45:02+03:00
Українські Новини
За тиждень долар обвалився на 37 копійок та знизився нижче 25 UAH/USD

За тиждень долар обвалився на 37 копійок та знизився нижче 25 UAH/USD

Долар
Долар

З 6 по 13 вересня курс продажу готівкового долара, незважаючи на прогнози зростання від економістів, в обмінних пунктах київських банків знизився на 35,42 коп. до 24,9656 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,50 коп. до 24,6446 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 41,92 коп. до 27,1188 UAH/EUR, курс продажу знизився на 38,88 коп. до 27,6279 UAH/EUR.

З 6 по 13 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 35,42 коп. до 24,9656 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,50 коп. до 24,6446 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.
Середній курс купівлі євро знизився на 41,92 коп. до 27,1188 UAH/EUR, курс продажу знизився на 38,88 коп. до 27,6279 UAH/EUR.
Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 13 вересня 24,6446 24,9656 27,1188 27,6279 3,4100 3,9100
Порівняно з 6 вересня -0,3750 -0,3542 -0,4192 -0,3888 0,0000 -0,0100

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 16 вересня, курс долара досягне свого мінімуму за останні три роки.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD.

А рубль перед вихідними "завмер" у київських обмінниках.

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