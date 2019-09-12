Україна почала переговори щодо повернення захоплених Росією кораблів ВМС, - командир дивізіону

Командир дивізіону 3-х захоплених Росією кораблів Військово-морських сил Денис Гриценко заявляє, що розпочаті переговори про їх повернення, після того, як 24 українських моряків повернули в Україну.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Наскільки мені відомо, зараз тривають переговори щодо повернення катерів", - заявив капітан.

Гриценко вважає, що РФ поверне катери за прикладом повернення українських кораблів, захоплених під час анексії Криму в 2014 році, тобто екіпаж прибуде на півострів, виведе кораблі в 12-мильну зону і пережене в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам.

Зокрема, РФ звільнила 24 українських моряків ВМС, захоплених у полон 25 листопада 2018 року близько Керченської протоки.

Раніше захоплені Росією українські катери знайшли захованими в глибині порту Керчі.