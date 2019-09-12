В результаті сільській бійки зі стріляниною на Волині в лікарню з вогнепальними пораненнями відвезли 2 поліцейських і 2 чоловіків

2 поліцейських госпіталізовані і 2 осіб госпіталізовано вогнепальними пораненнями після бійки 12 вересня вночі біля села Карпилівка (Ківерцівський район, Волинська область).\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.\r\n"П'ять жителів Ківерцівського району влаштували бійку з працівниками сектору реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні.\r\nБлизько опівночі при здійсненні патрулювання Ківерцівського району, біля села Карпилівка співробітники групи реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль Fiat Scudo.\r\nВодій автомобіля, 46-річний житель села Карпилівка, відмовився виконувати законні вимоги поліцейських і надати документи на автомобіль.\r\nПравопорушник перебував у стані алкогольного сп'яніння.\r\nНа допомогу водієві-правопорушнику приїхали ще п'ять чоловік, які почали бійку з поліцейськими.\r\nПід час бійки правопорушники зірвали з поліцейського боді-камеру.\r\nУ відповідності зі ст. 46 Закону України "Про Національну поліції" поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю.\r\nВ результаті інциденту двоє поліцейських з тілесними ушкодженнями госпіталізовані в лікарню.\r\nВодій автомобіля Fiat Scudo і 24-річний правопорушник, житель села Карпилівка, госпіталізовані в лікарню з вогнепальними пораненнями.\r\nСлідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.\r\nСанкція статті, зокрема, передбачає до п'яти років позбавлення волі.\r\nДосудове розслідування триває.\r\nНа місце події виїжджали співробітники Державного бюро розслідувань, які за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади, або службових повноважень) Кримінального кодексу України.\r\nНагадаємо, в Кирилівці бійка між компаніями закінчилася смертельної різаниною.\r\nРаніше в Одесі на пляжі сталася бійка з участю депутата.