Якщо ситуація з обмеженням перевезень на ПЗЗ не вирішиться, будуть прийняті кадрові рішення, – ЗМІ

Через ситуацію з обмеженням перевезень на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ, філія "Укрзалізниці") може бути звільнений директор ПЗЗ Роман Веприцький.

Про це повідомило інтернет-видання Hubs.ua.

"Ситуація на Південно-Західній залізниці дуже серйозна та може призвести до величезних збитків для підприємств. Голова правління (Євген Кравцов) провів екстрену нараду, де Веприцкому поставлено завдання у найкоротші терміни стабілізувати роботу філії та зняти обмеження вантажоперевезень. Якщо керівник ПЗЗ й надалі не буде діяти, швидше за все, будуть прийматися радикальні кадрові рішення", – зазначили джерела в "Укрзалізниці".

Як відзначають в УЗ, ніяких проблем з локомотивами чи паливом на сьогодні на Південно-Західній залізниці немає, а поточна ситуація нагадує "бунт одного чиновника".

"Поточна ситуація більше нагадує бунт одного чиновника, через якого УЗ може зупинити роботу всієї мережі. На ПЗЗ зараз немає дефіциту локомотивної тяги, палива, матеріалів. Основна проблема – неефективність менеджменту ПЗЗ в особі Романа Веприцького", – сказали в УЗ.

Варто відзначити, що на щотижневій апаратній нараді ПЗЗ 9 вересня питання про скупчення вагонів на коліях ПЗЗ та обмеження перевезень на мережі навіть не піднімалося.

Нагадаємо, з 11 вересня "Укрзалізниця" ввела обмеження вантажоперевезень по всій Південно-Західній залізниці для всіх відправників та одержувачів.

Як повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", обмеження введені через скупчення вагонів на території ПЗЗ.