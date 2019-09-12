Закон №1080 відібрав інструмент тиску на підприємців, – Сергій Верланов

Прийняття у першому читанні законопроекту №1080 є справжньою перемогою для підприємництва вважає голова Державної податкової служби України Сергій Верланов.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

На думку головного податківця, через виключення з Кримінального кодексу України ст. 205 ("фіктивне підприємництво") вже не буде інструменту тиску на бізнес від недобросовісних податківців та силовиків.

"Це гарна новина, щоб бізнес відчував себе впевненіше. Але треба зазначити, що ця стаття не забезпечувала ефективного механізму боротьби з недобросовісними платниками податків – "фіктарями", - заявив Верланов.

Крім цього, він повідомив, що законодавці підвищили поріг кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

"Іншими словами підприємці, що поки не оплатили податки в розмірі до 2 881 500 гривень. Вже не будуть піддані негайному кримінальному переслідуванню із всіма сумними наслідками. Це перший крок до того, щоб забути про "маски-шоу", безпідставні обшуки та вилучення документів та майна у підприємців", - сказав податківець.

Він зазначив, що у той же час це не означає, що новою Податковою службою не застосовуватимуться адміністративні інструменти для забезпечення справжності нарахувань податків. Але, за словами Верланова, це робитиметься у цивілізований спосіб без надмірного застосування сили.

"Нова податкова буде дотримуватися принципу прозорості. Новий законопроект дозволить очистити взаємовідношення між бізнесом та податківцями та позбавити процес оподаткування від "схематозу" та корупції. Чесний бізнес не повинен страждати та боятися!" - наголосив Сергій Верланов.