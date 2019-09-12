Дубинський звинуватив Святаша в організації мітингів проти Зеленського

Колишній народний депутат України Дмитро Святаш, якого засоби масової інформації називають власником відомої автомобільної корпорації "АІС", названий замовником мітингів проти Володимира Зеленського під час президентської виборчої кампанії цього року.

Про це заявив Олександр Дубинський, народний депутат України від політичної партії "Слуга народу", відомий журналіст, який спеціалізується на розслідуванні корупційних фінансових афер.

Акції псевдопротесту тоді проводили біля будівлі телевізійного каналу "1+1". "Бабусям, дідусям роздавали плакати, по 100 гривень платили, а потім вели під "1+1", щоб вони кричали, що Зеленський поганий, а Порошенко хороший. І прийшла відповідь 11 вересня, через 7 місяців після мітингу. Ми абсолютно випадково дізналися про те, що за цим стояв депутат самовисуванець Дмитро Святаш. Той самий, який на своїх заводах збирав автомобільчики китайські, корейські та російські", - розповів у своєму відеоблозі Дубинський.

Нардеп-розслідувач також підкреслив, що саме Святаш свого часу пролобіював грабіжницькі умови ввезення до України якісних імпортних автомобілів. "Для чого було божевільне розмитнення авто з Європи, Штатів, яке до сих пір й зберігається на території України? Високе розмитнення лобіювалося завжди Святашем... І Святаш, судячи з усього, замовляв і оплачував той мітинг проти Зеленського", - констатував журналіст.

Дубинський зазначив також, що практика тиску на владу шляхом організації фальшивих акцій протесту є улюбленим піар-інструментом Дмитра Святаша, який таким чином намагається залякати суддів, правоохоронні та антикорупційні органи. "Я з людьми спілкуюся, а вони кажуть, - у нас мітинги йдуть, ми вам дамо документи, хто їх організовував. Дивлюся, а організатори та виконавці ті ж самі, які були під "1+1". І фінансує все це Дмитро Святаш. Лише в даній ситуації він вже намагається мітингами задавити суди, ГБР, прокуратуру та Агентство з управління активами (АРМА), тому що у нього вилучають його майно, яке було в заставі у одного з банків", - зазначив Дубинський.

Нагадаємо, що мова йде про кредити, що видані "УкрСиббанком" більше 10 років тому Святашу та його партнеру по "АІС" Василю Полякову. Право вимоги за якими на даний час належить групі DCH, а загальна сума зобов'язань за ці роки досягла 100 млн доларів. Група DCH неодноразово заявляла про те, що під час свого перебування депутатом Верховної Ради України Дмитро Святаш використовував депутатський мандат для ухилення від сплати податків і систематично чинив тиск на суди і органи прокурорського нагляду. На парламентських виборах-2019 Святаш зазнав нищівної поразки від кандидата партії Зеленського "Слуга народу", і на даний час не є більше народним депутатом. Частина майна "АІС" арештована в рамках розслідування кримінальної справи щодо незаконного заволодіння грошовими коштами кредитора та передана АРМА в управління.

Дубинський зазначив, що недобросовісним боржникам банків при Президентові України Володимирі Зеленському більше не вдасться уникнути відповідальності. "За нової влади борги доведеться віддавати", - резюмував Олександр Дубинський.

Як повідомлялося раніше, комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики делегував Олександра Дубинського до конкурсну комісію з відбору незалежних членів наглядових рад банків. Конкурсна комісія складається з 5 представників (3 - від Кабінету Міністрів України, 1 - від Президента та 1 - від профільного комітету Ради). Комісія обирає по 6 незалежних членів наглядових рад 3 державних банків ( "Приватбанк", "Ощадбанк" та "Укрексімбанк").