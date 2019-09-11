Зеленський вніс у Раду закон про реформу ДБР

У Верховній Раді зареєстрований законопроект №2116 про внесення змін в закон Про Державне бюро розслідувань. Про це повідомляється на сайті парламенту в середу, 11 вересня.\r\nЗакон покликаний удосконалити роботу ДБР. Ініціатором законопроекту виступив президент України Володимир Зеленський.\r\nЦей документ визначений як невідкладний, однак текст законопроекту поки не оприлюднений. На сайті Ради вказано, що він переданий на розгляд керівництву парламенту.\r\nНагадаємо, що Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.\r\nА Труба заявив, що команда Порошенко хоче через Конституційний суд прибрати його з посади.\r\nЗеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі.\r\nТакож Антикорупційному суду дозволять розглядати виключно справи НАБУ і САП.\r\nЗате ось Державне бюро розслідувань планувало купити трибуну для виступів за 34 тисячі гривень.\r\nКрім того, Держбюро розслідувань планувало створити свій спецпідрозділ спецназу до кінця 2019 року.\r\nТакож Держбюро розслідувань купило 2 суфлера за 56 тисяч гривень.