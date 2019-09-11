Зеленський вніс у Раду закон про реформу ДБР

У Верховній Раді зареєстрований законопроект №2116 про внесення змін в закон Про Державне бюро розслідувань. Про це повідомляється на сайті парламенту в середу, 11 вересня.

Закон покликаний удосконалити роботу ДБР. Ініціатором законопроекту виступив президент України Володимир Зеленський.

Цей документ визначений як невідкладний, однак текст законопроекту поки не оприлюднений. На сайті Ради вказано, що він переданий на розгляд керівництву парламенту.

Нагадаємо, що Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.

А Труба заявив, що команда Порошенко хоче через Конституційний суд прибрати його з посади.

Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі.

Також Антикорупційному суду дозволять розглядати виключно справи НАБУ і САП.

Зате ось Державне бюро розслідувань планувало купити трибуну для виступів за 34 тисячі гривень.

Крім того, Держбюро розслідувань планувало створити свій спецпідрозділ спецназу до кінця 2019 року.

Також Держбюро розслідувань купило 2 суфлера за 56 тисяч гривень.