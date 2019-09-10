Геращенко назвала "слуг народу" "зеленими чоловічками"

Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко назвала фракцію "Слуга народу" "зеленими чоловічками", пам'ятники яким встановили в окупованому Криму, і "югендом".

Про це вона повідомила з трибуни Ради під час засідання, передають Українські Новини.

"Друзі, ви знаєте, 5 років тому "зелені чоловічки" захопили Крим. Зараз "зелені чоловічки" захопили парламент..." - сказала вона.

Її відразу перебив голова Ради Дмитро Разумков, що члени "Слуги народу" зустріли тривалими оплесками, чим не дали договорити депутату.

Після трибуні вийшли члени "Євросолідарності", зокрема екс-спікер Андрій Парубій і екс-Президент Петро Порошенко, а Разумков надав слово Геращенко.

"Шановні колеги, зараз в цій сесійній залі ми бачимо як Верховна Рада незалежної України перетворюється на парламент АРК Крим. Прошу голову парламенту заспокоїти свій "югенд"..." - оголосила вона.

Депутати зустріли заяву криками "ганьба", однак дали договорити Геращенко з розгляду законопроекту про зміни до регламенту №1043.

"Ми говорили про те, що неприпустимі образи в сесійній залі України, як і в іншому місці нашої країни. Тому якщо ми хочемо бути парламентом, який буде об'єднувати державу, то давайте поважати наших колег", - заявив Разумков після виступу представниці "Євросолідарності".

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року.

Раніше Ірина Геращенкозаметила помилку прес-служби Володимира Зеленського, яка назвала столицею Канади Торонто замість Оттави, вирішила в іронічній формі провести лікнеп для команди Зеленського, називаючи столиці інших держав. При цьому Геращенко оконфузился сама.