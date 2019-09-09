Куюн запропонував Зеленському боротися з корупцією за сінгапурським прикладом

Подальші трансформації т. зв. групи "Приват" олігарха Коломоського будуть найкращим маркером змін в країні. А готовність команди нового президента Зеленського слідувати сінгапурському підходу, що передбачав починати боротьбу з корупцією зі своїх друзів, стануть зрозумілі досить скоро. Про це в статті "група " Приват": будемо жити по-новому?" для Дзеркала Тижня говорить директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Автор зазначає, що позиції групи "Приват" в паливно-енергетичній галузі з приходом Володимира Зеленського на пост президента зміцніли, а доходи зросли. Він також наводить напрямки діяльності групи, в яких існують виклики для нової влади.

Зокрема, "Укрнафта", оперативне управління якою зберігає за собою Коломойський має статус найбільшого боржника державного бюджету.

"У серпні 2014-го, в розпал військових дій в Донбасі, "Укрнафта" несподівано припинила вносити рентну плату за видобуток нафти і газу – близько 1 млрд грн в місяць. До літа 2015 р. борг досяг 8 млрд грн. Паралельно з березня по липень 2015-го "Укрнафти" на структури "Привату" було виведено до 20 млрд грн.", – нагадує автор, додаючи, що сьогодні сума боргу вже перевищує 32 млрд грн, а для його погашення з урахуванням виникаючих податкових зобов'язань необхідно близько 40 млрд грн.

В частині роздрібного продажу нафтопродуктів, Куюн вказує на схему з регулярною зміною юросіб мережі АЗС групи, яка є найбільшою в країні. "Є думка, що гармидер з ротацією переслідує дві цілі: ухилення від сплати податків і уникнення переслідування Антимонопольного комітету України (АМКУ), адже мова йде про узгоджені дії цінових величезного числа компаній, до того ж займають в окремих областях колективне домінуюче становище", – пише автор, нагадуючи, що одне з розслідувань АМКУ так і не було завершено, а одна з фірм-фігурантів (ТОВ "Болонья Компані") домоглася через суд заборони на будь-які процесуальні дії з цього розслідування.

Нарешті, Куюн нагадує, що Україні доведеться заплатити за рейдерське захоплення "Укртатнафти" (Кременчуцький НПЗ) понад 140 млн доларів росіянам. "Було б справедливо, щоб ці гроші заплатили "Приват" і Ярославський як основні організатори цього "свята", але щось підказує, що ймовірність такого сценарію мінімальна", – зазначає експерт.

"З приходом Володимира Зеленського для дніпропетровського олігарха настає той незвичний момент, коли робити правильні речі ніхто не заважає. Чи готовий він до паритетного і справедливого управління підприємствами з державною участю? Чи готовий до погашення боргів перед держкомпаніями та держбюджетом? Чи будуть інвестиції в численні іржавіють заводи в нафтопереробній, металургійній та хімічній галузях? Чим займуться "багнети" Коломойського в парламенті, які очолили найважливіші комітети? І стратегія, і ставлення до неї нової влади стануть зрозумілі досить скоро. Як і готовність команди Зеленського слідувати заповітам одного відомого сінгапурського реформатора, який запропонував починати боротьбу з корупцією зі своїх друзів", - резюмував Сергій Куюн.