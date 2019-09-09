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09 вересня 2019, понеділок, 12:08 232
Суспільство 2019-09-09T23:45:09+03:00
Українські Новини
Кличко на конкретному прикладі показав, як Богдан маніпулює інформацією, - сайт мера

Кличко на конкретному прикладі показав, як Богдан маніпулює інформацією, - сайт мера

Віталій Кличко
Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко на конкретному прикладі показав, як маніпулюють інформацією його опоненти. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Про маніпуляції на конкретному прикладі. Маніпулятор - глава Офісу Президента Андрій Богдан. Навівши в ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" пару цифр про бюджети двох міст, - без порівняння інших показників - "Де наша Прага?" - задоволено посміхаючись спитав пан Богдан.

По-перше, навіть в озвучених цифрах ви трохи заблукали, - підкреслив Кличко. - Бюджет Праги ви занизили на півмільярда доларів. По-друге, змовчали про те, що населення Праги понад удвічі менше за населення Києва! І Прага майже вдвічі менша за площею, ніж Київ. І по-третє, Прага має чимало так званих коштів на розвиток міста, які витрачає окрім запланованого бюджету. А Київ - єдине місто в Україні, в якого в Держбюджет забирають 60 відсотків ПДФО!", - написав мер столиці.

Він нагадав, що ще 5 років тому Київ був банкрутом - маючи бюджет 18 мільярдів гривень, а борги 25 мільярдів! За ці роки міська влада збільшила бюджет міста більше, ніж втричі, а борг став менше 4 мільярдів гривень.

"Ну і, про всяк випадок іще одне нагадування: Прага - столиця країни, що є членом Євросоюзу. Прага - місто з доходом на душу населення майже 3 тисячі доларів, у Києві ж цей показник в чотири рази нижчий, - підкреслив Кличко. -  Знаєте, скільки б ви не маніпулювали, годуючи громадян неправдою і порушуючи закони та Конституцію, невдовзі доведеться відповідати на питання "Де наша Чехія?" (якщо ви вибрали такий приклад для порівняння)", -зазначив мер Києва.

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