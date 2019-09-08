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08 вересня 2019, неділя, 16:01 11
Політика 2019-09-08T19:45:03+03:00
Українські Новини
Сенцов завів сторінку у Twitter

Сенцов завів сторінку у Twitter

Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ
Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ

В соціальній мережі Twitter з'явилася сторінка звільненого з російського полону українського режисера Олега Сенцова, зареєстрована відразу після його звільнення.

У публікаціях від імені Сенцова висловлюється подяка усім, хто його підтримував у період його ув'язнення в Росії.

Пізніше з'явилася публікація про те, що це єдина офіційна сторінка Олега, яку він поки не може верифікувати.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що обмін полоненими відбувся без зміни попередніх домовленостей з Президентом Росії Володимиром Путіним. Також були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.

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