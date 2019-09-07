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07 вересня 2019, субота, 15:00 69
Зовнішня політика 2019-09-08T00:30:03+03:00
Українські Новини
Нідерландські слідчі допитали Цемаха в Україні перед обміном, - Зеленський

Нідерландські слідчі допитали Цемаха в Україні перед обміном, - Зеленський

Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода
Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський заявляє, що нідерландські слідчі в Україні перед обміном допитали колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха - свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це Президент сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Його допитали, і не тільки перед поверненням (в Росію)... Ми все, що нас попросили (європейські лідери), зробили, це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас міг зірватися обмін", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що слідчі з Нідерландів виконали з Цемахом всі необхідні слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня суд у Києві звільнив з-під варти Цемаха для участі в обміні. У Росії заявили, що Цемаха включили в список на обмін.

Тим часом звільнення Цемаха прокоментували нідерландські слідчі.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. зокрема, Україна передала РФ затриманого бойовика ДНР Цемаха - важливого свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

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