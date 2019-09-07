Нідерландські слідчі допитали Цемаха в Україні перед обміном, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що нідерландські слідчі в Україні перед обміном допитали колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха - свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це Президент сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Його допитали, і не тільки перед поверненням (в Росію)... Ми все, що нас попросили (європейські лідери), зробили, це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас міг зірватися обмін", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що слідчі з Нідерландів виконали з Цемахом всі необхідні слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня суд у Києві звільнив з-під варти Цемаха для участі в обміні. У Росії заявили, що Цемаха включили в список на обмін.

Тим часом звільнення Цемаха прокоментували нідерландські слідчі.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. зокрема, Україна передала РФ затриманого бойовика ДНР Цемаха - важливого свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.