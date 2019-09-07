Родичі політв'язнів збираються в офісі омбудсмена

До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу, 7 вересня, з'їжджаються родичі утримуваних у Росії громадян України в той час, як адвокат Микола Полозов заявив, що процес обміну пішов.

Як повідомляє "Крим.Реалії", на місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова та Олексія Сизановича.

"Ще не вірю. Поки не побачу – не повірю (повернення сина – КР)", – сказала в коментарі "Крим Реалії" мама Євгенія Панова Віра Котелянець.

За інформацією журналістів, з родичами працюють психологи.

Тим часом, російський урядовий літак Ту-204-300" під номером RSD092 прибуває з Москви до Києва, свідчать дані на сайті Flightradar. Цим літаком користується російський спеціальний льотний загін "Росія" - підприємство, яке перевозить російських чиновників, пише "Радіо Свобода".

Літак вилетів з російського аеропорту "Внуково" о 9:20. Станом на 10:30 він сідає в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляли Українські Новини, російські ЗМІ повідомили, що сьогодні, 7 вересня, має відбутися обмін полоненими і зазначили, що з СІЗО вже виїхали автобуси в аэропрт "Внуково".

30 серпня також з'явилася інформація, що в аеропорту "Київ" приземлився військовий літак, в якому теоретично могбли б перебувати українські полонені. Але пізніше цю інформацію спростували в Офісі Президента, заявивши, що процес обміну ще не завершений.