Родичі політв'язнів збираються в офісі омбудсмена

До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу, 7 вересня, з'їжджаються родичі утримуваних у Росії громадян України в той час, як адвокат Микола Полозов заявив, що процес обміну пішов.\r\nЯк повідомляє "Крим.Реалії", на місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова та Олексія Сизановича.\r\n"Ще не вірю. Поки не побачу – не повірю (повернення сина – КР)", – сказала в коментарі "Крим Реалії" мама Євгенія Панова Віра Котелянець.\r\nЗа інформацією журналістів, з родичами працюють психологи.\r\nТим часом, російський урядовий літак Ту-204-300" під номером RSD092 прибуває з Москви до Києва, свідчать дані на сайті Flightradar. Цим літаком користується російський спеціальний льотний загін "Росія" - підприємство, яке перевозить російських чиновників, пише "Радіо Свобода".\r\nЛітак вилетів з російського аеропорту "Внуково" о 9:20. Станом на 10:30 він сідає в аеропорту "Бориспіль".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, російські ЗМІ повідомили, що сьогодні, 7 вересня, має відбутися обмін полоненими і зазначили, що з СІЗО вже виїхали автобуси в аэропрт "Внуково".\r\n30 серпня також з'явилася інформація, що в аеропорту "Київ" приземлився військовий літак, в якому теоретично могбли б перебувати українські полонені. Але пізніше цю інформацію спростували в Офісі Президента, заявивши, що процес обміну ще не завершений.