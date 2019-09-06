Незаконні будівництва "Синергії" в Ірпені знесуть, а власність націоналізують, - радник Авакова

Незаконно побудовані в Ірпені Київської області житлові будинки будівельної групи "Синергія" можуть бути знесені або націоналізовані в рахунок погашення боргів по податках, пайових внесків у розвиток інфраструктури, а також шкоди, завданої екології міста. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Армен Согомонян у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"Завдяки нашій роботі протягом кількох років, роботі інших активістів, громади Ірпеня, яка зіграла велику роль в цьому - нарешті почули нас, і найближчим часом буде прийнято рішення за всіма забудовами славнозвісного директора "Синергії" Ігоря Оверко", - повідомив Согомонян.

За його словами, найближчим часом у відношенні об'єктів Оверко та будівельної групи "Синергія" будуть проведені "арешти, виставлені рахунки за знищення екології, будуть відібрані декларації (на початок будівельних робіт та про прийняття в експлуатацію - ред.), ліцензії (на проведення будівельних робіт - ред.)".

"Ми заздалегідь приносимо співчуття інвесторам і порядним людям, які на останні гроші купили квартири в цих будинках, вас попереджали кілька років, що таке може бути. Ви на жаль нас не чули. Другий варіант - розглядається питання знесення недобудованих будинків. І третій варіант - націоналізація у рахунок виставлених боргів по знищенню екології, природних ресурсів, податків, пайової участі, яка, природно, не оплачувалося",- повідомив радник міністра МВС.

Він запевнив, що всі дії будуть здійснені в рамках закону. Крім того, за словами Согомоняна, найближчим часом аналогічні заходи будуть проводитися з незаконними забудовами в Бучі та Гостомелі.

Нагадаємо, раніше прокуратура подала позов про незаконність прийнятого в Ірпені в грудні 2018 року оновленого генерального плану, згідно з яким у заплаві річки Ірпінь повинен бути зведений РК "Синергія Сіті" на 72 будинки. Формальним забудовником виступають структури депутата Ірпінської міськради Ігоря Оверко (відомий тим, що задекларував на себе 186 квартир), однак за фактом, пишуть ЗМІ, будівництво є проектом екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка. Забудову планували проводити на екологічно небезпечній ділянці.

"Синергія" входить в топ найгірших забудовників Ірпеня через низьку якість будівництва, ризиковану схему фінансування і велику кількость недобудованих проектів. В Ірпені вже є один великий будівельний проект-банкрут, - РК Благодатний, який належить Ігорю Вишнякову, колишньому секретарю Ірпінської міської ради, без житла залишилося більше тисячі сімей.

Раніше також повідомлялося, що забудовники в Ірпені уникають сплати податків, оскільки за документами здійснюють "спільну діяльність" з інвестором, а не продають йому житло. Суми несплачених податків обчислюються сотнями мільйонів доларів.